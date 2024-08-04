شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر ترتفع.. وعيار 21 يسجل 3350 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

تستمر أسعار الذهب في مصر في الارتفاع خلال تداولات اليوم، الأحد، وذلك في ظل عودة الطلب على الذهب في السوق المصري مرة أخرى لتسبب حركة صعودية للذهب بحوالي 15 جنيها بجانب ارتفاع سعر الدولار في السوق المصرفي الرسمي .

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3830 جنيها.

عيار 21 يسجل 3350 جنيها.

عيار 18 يسجل 2871 جنيها.

عيار 14 يسجل 2233 جنيها.

الجنيه الذهب 26800 جنيه.

مجلس الذهب العالمي

وأعلن مجلس الذهب العالمي اليوم عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من عام 2024 ليصل إلى 14.4 طن من الذهب، منخفضاً بنسبة - 16% عن الربع الثاني من عام 2023 الذي سجل مشتريات إجمالية بقيمة 17.1 طن ولكنه يظل أفضل من مشتريات الربع الأول من العام الجاري عند 13.2 طن ذهب.

مشتريات المصريين من المشغولات الذهب خلال الربع الثاني من العام سجل 6.8 طن لترتفع بنسبة 2% عن مشتريات الربع الثاني من عام 2023 الذي سجل 6.7 طن، بينما جاءت أقل من مشتريات الربع الأول من 2024 عند 8 طن.