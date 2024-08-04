شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد يعقوب: تدفقات الدولار رفعت الاحتياطى لمستوى قياسى بلغ 46.4 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير ”الخليج 365”، أن الصفقات الاستثمارية الكبرى وتدفقات الدولار من مصادر إنتاجية رفع أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى أعلى مستوياته بنحو 46.4 مليار دولار، متوقعاً أن يسجل الاحتياطى ارتفاعاً جديداً عند إعلان أرصدته الجديدة بنهاية شهر يوليو 2024.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن إجراءات 6 مارس بشأن توحيد سعر الصرف ودعم تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر دعمت موارد مصر الدولارية، دعمت صافى الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى المصرى، مؤكداً أن سداد 14 مليار دولار من الديون الخارجية لمصر خلال 5 أشهر يعد مؤشراً إيجابيا مهما لقدرة الدولة المصرية على سداد التزاماتها المالية الخارجية بانتظام.

ولفت الكاتب الصحفى، أحمد يعقوب إلى أهمية استهداف الحكومة المصرية لزيادة الموارد الدولارية السنوية من 100 مليار دولار حالياً إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2030، مؤكدا أن تنامى الثقة فى مستقبل الاقتصاد المصرى سوف يدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بما يعزز فرص العمل والنمو فى الناتج المحلى الإجمالى.