شكرا لقرائتكم خبر عن لو ناوى تسرق كهرباء "عداد الخفير" هيكشفك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

بعد تعليمات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالتوسع فى تركيب عداد الخفير بالمناطق الأكثر سرقة للتيار الكهربائي، ”الخليج 365” يرصد أهم المعلومات عن "عداد الخفير" لمحاسبة المخالفين والحفاظ على حق الدولة، وهى كالآتى:

1- يطلق عليه بعض شركات توزيع الكهرباء العداد المجمع أو عداد الخفير لأنه بمثابة الحارس الذى يمكن معرفة كمية الطاقة التى تم استخدامها.

2- بدأت فكرة عداد الخفير فى شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء منذ عام 1994 بشكل محدود، وتعتبر الإسكندرية فى صدارة الشركات التى تعتمد على هذه النوعية من العدادات لمحاسبة سارقى التيار الكهربائي.

3- يوجد 36 ألف عداد خفير أو عداد مجمع بنطاق شركة الإسكندريه لتوزيع الكهرباء بالأماكن الأكثر سرقة للتيار.

4- يقوم عداد الخفير على احتساب الفرق بين كمية الطاقة التى تم توصيلها للعقارات المخالفة والكمية التى يتم احتسابها فعليا، ويكون الفرق بينهم هى الكمية المسروقة.

5- تم تركيب 250 عداد خفير بالعقارات المخالفة بنطاق شركة جنوب القاهرة لحساب الطاقة الإجمالية المستهلكة وتقسيمها على الوحدات الموجودة بالعقار.

6- وجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء خلال تفقده إدارة كهرباء برج العرب بضرورة تعميم نموذج "عداد الخفير" بجميع شركات التوزيع.



