شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة سوداء بالبورصة الأمريكية.. ماذا يحدث فى أسواق العالم هذا الصباح؟ والان مع تفاصيل الخبر

بعد ليلة سوداء في البورصة الأمريكية يوم الجمعة 2 أغسطس 2024 وحدوث تراجعات بالجملة، فتحت الأسواق العالمية تداولات اليوم على تراجعاً كبيراً خاصة في البورصة اليابانية وفيما يلي أبرز تطورات الأسواق العالمية.

-تراجع المؤشر الياباني الرئيسي، نيكاي 225 وبيحقق دلوقتي خسائر تجاوزت 6% مما استدعى إيقاف التداول فوراً لوقف نزيف الخسائر.

- العقود الآجلة الأمريكية سجلت انخفاضات قوية بعد جلسة الجمعة الدامية وخسائر مليارية حتى الآن.

-مؤشر داو جونز بالعقود الآجلة مسجل 332.3 نقطة للخسائر، وحاليا يتكبد مؤشر ناسداك الخسارة الأقوى بنسبة 2.53%.

- ومع التطورات دي مؤشر الخوف والتقلب VIX يرتفع بقوة بـ 9.78%.

- أسواق النفط سجلت تراجعاً وصل 0.75% ليسجل البرميل 77 دولارا.

-سوق الذهب يستفيد من هذه الأحداث وعقود بيع الذهب سجلت 2482 دولارا.

- سوق العملات المشفرة خسر أيضا حوالي 10% على خلفية التطورات .

- البتكوين خسر 12% وسط عمليات بيع جماعي.

-وجاء أبرز أسباب هذه التطورات هو تقرير البطالة الأمريكية وكشف أن معدل البطالة يرتفع للشهر الثالث علي التوالي عند 4.3%



