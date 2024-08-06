شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب مع اضطراب أسواق المال العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب في تعاملات يوم الاثنين، في الوقت الذي يقيم فيه المتعاملون تداعيات الفوضى الكبرى التي تجتاح أسواق الأسهم العالمية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر العقود الفورية للذهب تراجع بنسبة 2ر3%، في أكبر تراجع يومي له منذ أوائل يونيو الماضي.

كما انخفضت أسعار المعادن النفيسة الأخرى بشدة، ومنها الفضة التي تراجعت بنحو 2ر7%. دعوات الحذر وقال أدريان آش مدير الأبحاث في منصة بوليون فولت لتداول المعادن النفيسة، إن دعوات الحذر قبل بدء تعاملات بورصة نيويورك أجبرت المتعاملين على تسييل مواقفهم الرابحة في الذهب لتغطية خسائرهم في الأسهم.

وأضاف أنه عند انهيار أسواق الأسهم، من الشائع تراجع سعر الذهب، "لكنه ينخفض بدرجة أقل ومن مستوى سعري أعلى قبل أن يستقر في وقت قريب". أعلى سعر للذهب ورغم التراجع الحاد اليوم ما زال سعر الذهب أعلى بنحو 15% عن مستواه في بداية العام الحالي.

ووصل المعدن الأصفر إلى أعلى سعر له على الإطلاق في الشهر الماضي، مدعومًا بمشتريات البنوك المركزية والمستهلكين في آسيا.

وفي الوقت نفسه، فإن توقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة تدعم أسعار الذهب كوعاء استثمار، كما أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط تدعم الاتجاه نحو الملاذات الآمنة للأصول المالية.