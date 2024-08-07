شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. الاكتتاب في السندات الثلاثية في حدود المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باعت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء، في مستهل سلسلة مزادات لبيع سندات طويلة الأجل، سندات أجل 3 سنوات بقيمة 58 مليار دولار، وجاء الاكتتاب فيها في حدود المتوسط.

وبلغ سعر العائد على السندات الثلاثية 810ر3% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 55ر2 مرة.

كانت الوزارة باعت الشهر الماضي سندات أجل 3 سنوات بقيمة 58 مليار دولار، وبلغ العائد عليها 399ر4% ومعدل التغطية 67ر2 مرة من قيمة الطرح. معدل التغطية يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، إذ يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة 3 سنوات، 57ر2 مرة.

ومن المقرر أن تعلن الوزارة اليوم الأربعاء، نتيجة بيع سندات مدتها 10 سنوات بقيمة 42 مليار دولار، في حين ستعلن نتيجة بيع سندات مدتها 30 عامًا بقيمة 25 مليار دولار غدًا الخميس.