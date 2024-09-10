شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر مصنع لأقمشة الجينز فى مصر بطاقة 32 مليون متر سنويا.. ينتظر تركيب الماكينات والان مع تفاصيل الخبر

تتضمن خطة الحكومة لتطوير مصانع الغزل والنسيج والملابس ضمن المشروع القومى الذي يتكلف نحو 50 مليون جنيه ، إنشاء أكبر مصنع أقشمة الجينز في مصر ،وذلك بشركة دمياط للغزل والنسيج وبطاقة إنتاج سنويا تصل لنحو 32 مليون متر ،حيث ينتظر المصنع تركيب الماكينات .

وبحسب معلومات وزارة قطاع الأعمال العام فإنه تتواصل أعمال البناء والإنشاءات لأول وأكبر مصنع لإنتاج أقمشة الجينز بطاقة الإنتاجية 32 مليون متر سنويا، حيث يتضمن مشروع تطوير الشركة إنشاء مصنع جديد لإنتاج أقمشة الجينز على مساحة 107 آلاف متر.

وتبلغ الطاقات الإنتاجية نحو 69 طن غزل يوميًا شاملة التجهيزات والصباغة، فيما سينتج المصنع 88 ألف متر طولي من قماش الجينز، ليصبح إجمالي الإنتاج السنوي المستهدف حوالي 32 مليون متر من الأقمشة.



وتواصل الشركة بقيادة المهندس جلال الدين سليمان، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب ،متابعة الأعمال مع الشركة المنفذة، بما يضمن الإسراع بالجدول الزمني وفق توجيهات مهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام وبمتابعة يومية من الدكتور أحمد شاكر رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج.

ووفق ما أعنته الوزارة تبلغ إجمالي استثمارات الأعمال الإنشائية في المشروع تبلغ حوالي 1.5 مليار جنيه، كما تبلغ تكلفة الماكينات الحديثة من رتير العالمية، والجارى توريدها لمصانع شركة دمياط للغزل والنسيج نحو 67.3 مليون يورو.



كما تبلغ مساحة مجمع نسيج الجينز 24700 متر مربع (نسيج وتشطيب نهائي) باجمالي عدد 192 نول.

