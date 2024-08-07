شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «بلدي للدواجن» إلى 71.9 مليون ريال في النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

ونوهت باحتساب ربح السهم بقسمة الربح بعد احتساب الزكاة والضرائب على عدد الأسهم العادية القائمة خلال الفترة والبالغة 6,570,000 سهم. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة بلدي للدواجن في النصف الأول من 2024 بنسبة 78.7% إلى 71.9 مليون ريال، مقابل 40.3 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، بلغ متوسط الإنتاج اليومي خلال النصف الحالي 194 ألف طير يومي، بينما كان خلال النصف المماثل من العام السابق 152 ألف طير يومي.ونوهت باحتساب ربح السهم بقسمة الربح بعد احتساب الزكاة والضرائب على عدد الأسهم العادية القائمة خلال الفترة والبالغة 6,570,000 سهم.