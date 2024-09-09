شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل حفل روائع الأوركسترا السعودية بلندن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت هيئةُ الموسيقى عن تفاصيل حفل ” روائع الأوركسترا السعودية ” في محطته الرابعة بالعاصمة البريطانية لندن ، وذلك في مؤتمر صحفي عُقد ، اليوم الأحد ، في المركز السعودي للموسيقى بالرياض، بحضور عدد من الإعلاميين و المهتمين بالموسيقى السعودية .

و أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الموسيقى باول باسيفيكو في كلمته الترحيبية على سعي مبادرة “روائع الأوركسترا السعودية ” إلى الارتقاء بالموسيقى السعودية نحو آفاق جديدة، لتكون متاحة للجميع، وتعزيز التواصل بين الثقافات، ومد جسور التفاهم بين شعوب العالم عبر الموسيقى .

و أشار ” باسيفيكو ” إلى النجاح الكبير الذي حققته المبادرة في المكسيك ، و باريس ، و نيويورك ، هو نتيجة دعم صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة و رئيس مجلس إدارة هيئة الموسيقى ، و جهود كوكبة من مبدعين الأوركسترا والكورال الوطني السعودي .

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الموسيقى أعلنت في مؤخراً عن المحطة الرابعة لـ ” روائع الأوركسترا السعودية ” في العاصمة البريطانية لندن ، برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان سمو وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الموسيقى ، في 28 من شهر سبتمبر الجاري ، وذلك في سبيل تحقيق أهداف المبادرة في نقل التراث الغنائي السعودي إلى العالم عبر المشاركات الدولية المتعددة.