شكرا لقرائتكم خبر عن احتساب نسبة التذبذب لسهم «باعظيم» على أساس سعر 5.94 ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة باعظيم التجارية يوم الثلاثاء 1446/02/02هـ الموافق 2024/08/06م على تقسيم أسهم الشركة.
وستضيف شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) أسهم التقسيم في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الأحد 1446/02/07هـ الموافق 2024/08/11م.
وتضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الموافقة على تقسيم أسهم الشركة.
وكانت القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: 10 ريالات، فيما ستكون بعد التعديل 1 ريال، بينما كان عدد الأسهم قبل التعديل: 10125000 سهم، فيما سيكون عدد الأسهم بعد التعديل: 101250000 سهم.
وأفادت بأنه لا يوجد تغيير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.
وسيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ( ايداع ) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
ونوهت بتطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية ، على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.
احتساب نسبة التذبذبوفقا لبيانات تداول السعودية، احتسبت نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 5.94 ريال لهذا اليوم الأربعاء 1446/02/03هـ الموافق 2024/08/07م، و إلغاء الأوامر القائمة.
وستضيف شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) أسهم التقسيم في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الأحد 1446/02/07هـ الموافق 2024/08/11م.
نتائج التصويت على عمومية باعظيموكان مجلس إدارة شركة باعظيم التجارية قد أعلن اليوم عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث).
وتضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الموافقة على تقسيم أسهم الشركة.
وكانت القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: 10 ريالات، فيما ستكون بعد التعديل 1 ريال، بينما كان عدد الأسهم قبل التعديل: 10125000 سهم، فيما سيكون عدد الأسهم بعد التعديل: 101250000 سهم.
وأفادت بأنه لا يوجد تغيير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.
وسيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ( ايداع ) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
ونوهت بتطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية ، على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.