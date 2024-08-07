الاقتصاد

«الكابلات السعودية» تتحول للربحية بـ11.9 مليون ريال في الربع الثاني

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تحولت شركة الكابلات السعودية إلى الربحية في الربع الثاني من 2024، بـ11.9 مليون ريال، مقابل خسائر بـ6.827 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود تحول الشركة إلى تحقيق ربحية في الربع الثاني مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي إلى انخفاض التكاليف والمصاريف الثابتة.

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ووفقا لبيان الشركة فإن ارتفاع صافي الربح جاء بسبب نتائج أفضل من المتوقع من شركة زميلة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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