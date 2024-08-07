شكرا لقرائتكم خبر عن «الكابلات السعودية» تتحول للربحية بـ11.9 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - تحولت شركة الكابلات السعودية إلى الربحية في الربع الثاني من 2024، بـ11.9 مليون ريال، مقابل خسائر بـ6.827 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود تحول الشركة إلى تحقيق ربحية في الربع الثاني مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي إلى انخفاض التكاليف والمصاريف الثابتة.ووفقا لبيان الشركة فإن ارتفاع صافي الربح جاء بسبب نتائج أفضل من المتوقع من شركة زميلة.