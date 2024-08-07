“أرامكو السعودية” ستمتلك حصة الأغلبية في أسهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

وقّعت “أرامكو السعودية”، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، اتفاقية ملزمة للاستحواذ على حصة إضافية تبلغ حوالي 22.5% في شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات شركة “بترورابغ” الواقعة على الساحل الغربي من المملكة، من شركة سوميتومو كيميكال، مقابل 702 مليون دولار أمريكي.

وتمتلك “أرامكو السعودية”، وشركة سوميتومو كيميكال، التي تتخذ من طوكيو مقرًا لها، حاليًا حوالي 37.5% من أسهم شركة “بترورابغ” المدرجة في “تداول السعودية” منذ عام 2008، وعند إتمام الصفقة، والتي تتم بسعر 7 ريالات سعودية للسهم الواحد، ستصبح أرامكو السعودية المساهم الأكبر في شركة “بترورابغ” بحصة تعادل حوالي 60% من رأس مال شركة بترورابغ، بينما ستصبح نسبة ملكية شركة سوميتومو كيميكال 15% من رأس مال شركة “بترورابغ”، وتُعد الصفقة التي تخضع لشروط الإغلاق المعتادة بما في ذلك الموافقات التنظيمية وموافقات أطراف أخرى، جزءًا من حزمة تدابير مالية تهدف إلى تعزيز المركز المالي لشركة “بترورابغ”.

وستقوم شركة سوميتومو كيميكال بموجب شروط اتفاقية بيع وشراء الأسهم، بضخ جميع عائدات بيع الأسهم البالغة 702 مليون دولار أمريكي في شركة “بترورابغ” من خلال آلية يتم الاتفاق عليها مع شركة بترورابغ، كما ستقوم “أرامكو السعودية” بضخ مبلغ إضافي مماثل في شركة “بترورابغ” عبر آلية سيتم الاتفاق عليها مع شركة “بترورابغ”؛ وذلك لتحسين المركز المالي ودعم الإستراتيجية المستقبلية لشركة “بترورابغ”، ليصل إجمالي المبلغ الذي يتم ضخه إلى 1.4 مليار دولار أمريكي.

كما وافقت “أرامكو السعودية” وشركة سوميتومو كيميكال على إعفاء شركة “بترورابغ” من قروض المساهمين المتجددة بشكل تدريجي، والتي تبلغ قيمتها 750 مليون دولار أمريكي لكلٍّ منهما، مما سيؤدي إلى خفض مباشر بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي في التزامات شركة “بترورابغ”.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تحسين السيولة النقدية، والمركز المالي لشركة “بترورابغ”، حيث تُعد جزءًا من خطة تصحيحية تعتزم “أرامكو السعودية”، وشركة سوميتومو كيميكال بحثها مع شركة “بترورابغ”، والتي تتضمن أيضًا مبادرات تهدف إلى تطوير المصفاة بهدف المساعدة في تحسين الأداء المالي للأعمال، وتتماشى هذه الاتفاقية أيضًا مع جهود “أرامكو السعودية” للتوسع في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، وتوجُّه شركة سوميتومو كيميكال نحو المواد الكيميائية المتخصصة بدلًا من المواد الكيميائية السلعية.

وأكد النائب الأعلى للرئيس للوقود في شركة “أرامكو السعودية” حسين القحطاني، مواصلة الشركة مساعيها لاستكشاف المزيد من الفرص المتاحة التي تسهم في تعزيز سلسلة القيمة في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، وضمان تكرير النفط الخام في مصافٍ تابعة لها، وتحويل المزيد من المواد الهيدروكربونية إلى مواد عالية القيمة، ومن خلال زيادة حصة أسهمها، فإنها تتوقع تحقيق تكامل أوثق مع شركة “بترورابغ”، وتسهيل إستراتيجية تحوّلها، كما تتطلع إلى بناء علاقتها القائمة مع شركة “بترورابغ” بما يتماشى مع أهدافها الإستراتيجية.

من جانبه، أوضح كبير الإداريين التنفيذيين لشركة سوميتومو كيميكال، سيجي تاكيوتشي، أنه في ظل تطور مشهد الأعمال في كل من قطاعي التكرير والبتروكيماويات، تعمل كلٌ من “أرامكو السعودية”، وشركة سوميتومو كيميكال على مراجعة الخيارات لإيجاد إستراتيجية تحول مناسبة لشركة “بترورابغ”، وتحديد الإطار الأمثل لضمان النمو المستقبلي لشركة “بترورابغ”، ومن شأن هذه الاتفاقية التي تتماشى مع التوجهات الإستراتيجية التي تسعى إليها “أرامكو السعودية”، وشركة سوميتومو كيميكال، أن تعزز المركز المالي لشركة “بترورابغ” بشكل أكبر.

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