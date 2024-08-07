ارتفاع التجارة الخارجية الصينية 6.2 %

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الصين

الخليج 365 - متابعات

ارتفع إجمالي حجم واردات وصادرات السلع الصينية بنسبة 6.2 % على أساس سنوي، من حيث القيمة باليوان خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام.

ووفقًا لبيانات صادرة عن الهيئة العامة للجمارك الصينية، اليوم، فقد ارتفعت صادرات البلاد بنسبة 6.7 % على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى يوليو الماضيين، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 5.4 %.

ومن حيث القيمة بالدولار الأمريكي، ذكرت الهيئة أن التجارة الخارجية للبلاد في السلع بلغت 3.5 تريليونات دولار أمريكي من يناير إلى يوليو، ووصلت الصادرات إلى 2.01 تريليون دولار أمريكي، في حين بلغت الواردات 1.49 تريليون دولار أمريكي.

وأوضحت أن الفائض التجاري توسع بنسبة 7.9 % على أساس سنوي إلى 518 مليار دولار أمريكي خلال فترة الأشهر السبعة.

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