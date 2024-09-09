السعودية | على هامش ورشة عمل مفهوم الإعلام السياحي وأهميته ووسائله وأدواته… “آل دغيم” يستعرض رؤية 2030م والتكامل السياحي بين دول الخليج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_صلالة

نظمت الجمعية الخليجية للإعلام السياحي (تحت التأسيس) امس بمدينة صلالة في محافظة ظفار بسلطنة عمان ورشة عمل بعنوان “أدوات الإعلام السياحي”، قدَّمها رئيس الجمعية السعودية للإعلام السياحي الاستاذ خالد آل دغيم رئيس اللجنة التأسيسية للجمعية الخليجية، وبمشاركة الدكتور سعيد البطوطي استاذ اقتصاديات السياحة عضو منظمة السياحة العالمية والدكتور علي عكعاك أكاديمي وأستاذ التنمية السياحية وحضرها عشرات الاعلاميين من مختلف انحاء الوطن العربي.

وتطرقت الورشة إلى التعريف بمفهوم الإعلام السياحي وأهميته، ووسائله وأدواته في ضوء التغيرات المعاصرة، إضافة إلى أبرز أدوار الإعلام السياحي في صناعة الوجهات السياحية وإثراء تجربة السائح.

وأكد آل دغيم رئيس جمعية الإعلام السياحي السعودية على أهمية الإعلام السياحي في النهوض والارتقاء بالقطاع السياحي في اي مجتمع خاصة بعد اتجاه غالبية منطقة الخليج الى الاقتصاد المعرفي والذي يعتمد على خطط ورؤى مستقبلية محددة مسبقاً وضرب مثلا برؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، او رؤية سلطنة عكان 2040، والتي تهدف لجذب السياح ورفع ارقام السائحين الى تلك الدول، مشدداً على أن الإعلام السياحي أصبح تخصصياً وأحد أشكال الإعلام الحديث والمؤثر، ويمثل نشاطاً اتصالياً وابتكارياً, حيث يعتمد على الحقائق والبيانات والأرقام والإحصائيات لنقل الواقع وجذب السياح نحو الوجهات المتكاملة، مشيراً إلى أن التطور السياحي المتسارع وتوافر المقومات السياحية الجاذبة وتنوعها يحتاج إلى تأهيل كوادر إعلامية متمكنة لدعم هذا القطاع المهم واستعرض آل دغيم التكامل السياحي بين دول الخليج وقرب أنطلاق التأشيرة الخليجية الموحدة .

وتحدث الدكتور سعيد البطوطي عن وضع السياحة العالمية حالياً وذكر أن نسبة التعافي فيها العام الماضي 88٪ من أرقام عام 2019م وأن أرقام السنه الحالية تؤكد أن حركة السياحة العالمية سوف تتجاوز أرقام 2019م خلال العام الحالي 2٪ ومؤشر جيد بالرغم من الصراعات والتوترات الجيوسياسية في مناطق عده من العالم وأوضح البطوطي أن الإعلام والسياحة علاقة وثيقة ووصفها أن الإعلام يمثل الرئتيين التي تتنفس بها السياحة والعينيين التي ترا بها السياحة.

وأوضح الدكتور علي عكعاك بأن التنمية السياحية مهمة للمجتمعات المحلية حيث توفر الوظائف وتخلق الإستقرار وتدور رأس المال بين القطاعات المختلفة للسياحة وهذا يحتاج الى نشر الوعي بأهميتها من خلال إعلام متخصص يواكب جهود القطاعين العام والخاص ويهييء المجتمع للمشاركة في السياحة الوطنية.

وفي ذات السياق ذكر الدكتور سلطان اليحيائي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للإعلام السياحي ان تأسيس الجمعية الخليجية للإعلام السياحي والتي مقرها بالسعودية وتضم عضوية الإعلاميين المتخصصين في الإعلام السياحي بدول الخليج خطوة نحو تعزيز الإعلام المتخصص لخدمة السياحة البينية الخليجية وتأهيل كوادر متخصصة وأكد اليحيائي بأن دول الخليج قفزت في تعزيز أنماطها السياحية وبدأت في مرحلة التكامل بين المقومات السياحية وأكبر دليل استكمال اجراءات انطلاق التأشيرة الموحده للدول الست من بداية العام القادم .

نسخ الرابط تم نسخ الرابط