مبادرة استبدال أجهزة التكييف القديمة “الشباك” تعود بمرحلتها الكاملة وبدعم قيمته 1000 ريال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تنطلق اليوم، مبادرة “استبدال أجهزة التكييف الشباك” لتشمل جميع مناطق المملكة، وهي استكمال لمرحلة الإطلاق الأولي التي استهدفت 7 مدن رئيسة وتم اختبار الجاهزية وقدرة خطوط الإمداد وانتهت بنهاية عام 2023، حيث يقوم على إعدادها وتنفيذها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتستهدف المبادرة بمرحلتها الكاملة جميع مناطق المملكة بمشاركة أكثر من 50 تاجر تجزئة وأكثر من 350 معرضاً و 4 مصانع وطنية.

وتسهم المبادرة في ترشيد استهلاك الطاقة بالمنازل من خلال تحفيز المواطنين على استبدال مكيفات الشباك القديمة بمكيفات جديدة ذات استهلاك أقل وبمبلغ تحفيزي قيمته 1000ريال يتم خصمه من قيمة المكيف الجديد، إضافة إلى تقديم خدمة التوصيل والتركيب مجاناً، حيث تتم عملية الاستفادة بشكل مبسط من خلال زيارة أحد متاجر بيع الأجهزة الكهربائية المشاركة في المبادرة؛ وإبراز الهوية الوطنية للاستفادة أو من خلال الطلب إلكترونياً من مواقع المتاجر المشاركة.

يُذكر أن المركز قد نفذ في وقت سابق مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة وانتهت بنهاية العام 2021، واستفاد منها ما يقارب 125 ألف مواطن، كما نفذ المركز مبادرة استبدال بمرحلتها الأولية وانتهت بنهاية عام 2023م.

يأتي ذلك ضمن مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) في خطوة تهدف إلى تحفيز المواطنين على استبدال أجهزة التكييف “الشباك” القديمة بأجهزة جديدة أعلى كفاءة فضلاً عن دعم وتشجيع الصناعة الوطنية في المملكة.

ويمكن الاستفادة من المبادرة عن طريق زيارة أحد المتاجر المشاركة، وللمزيد من التفاصيل يمكن زيارة موقع المبادرة الرسمي:

https://estbdal.seec.gov.sa .

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