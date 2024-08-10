شكرا لقرائتكم خبر عن %91.3 حجم تعاملات المصريين بالبورصة المصرية خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

سجلت تعاملات المصريين نسبة 91.3 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.4% والعرب على 4.3%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 10.0 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 116.4 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت أن تعاملات المصريين %86.3 من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب %6.9 و سجل العرب %6.8، وسجل الأجانب صافي شراء بنحو 331.1 مليون جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 8,114.6 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وقد أغلقت البورصة المصرية تعاملاتها على خسائر بلغت 32 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، ليصل رأس المال السوقى 1.974 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.006 تريلون جنيه اغلاق الأسبوع الماضى، بانخفاض بلغ 1.57% .

أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 28,750.82 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 2.07 % بينما سجل مؤشر ايجى اكس 70 هبوطا بنسبة 4.49 % ليغلق عند 6,502.67 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر ايجى اكس 30 محدد الأوزان" فقد سجل انخفاضا بنحو %2.19 مغلقا عند 35,106.11 نقطة. بينما سجل مؤشر ايجى اكس 100 انخفاضا بنحو %3.95 مغلقا عند 9,335.5 نقطة.

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 348.7 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 5,303 مليون ورقة منفذة على 582 ألف عملية . و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 320.4 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 5,802 مليون ورقة منفذة على 555 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي هذا و قد استحوذت الأسهم على 5.2 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / اذون نحو 94.80 % خلال الأسبوع.



