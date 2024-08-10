شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يصعد والأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الأسهم البريطانية

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2758 دولار أمريكي، بزيادة 0.09 %.كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1685 يورو بزيادة 0.08 %.أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.28 %.وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 23.13 نقطة، ليصل إلى 8168.10 نقطة.