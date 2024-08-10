الاقتصاد

الجنيه الإسترليني يصعد والأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع

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واس - لندن 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يصعد والأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2758 دولار أمريكي، بزيادة 0.09 %.
كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1685 يورو بزيادة 0.08 %.

الأسهم البريطانية

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.28 %.
وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 23.13 نقطة، ليصل إلى 8168.10 نقطة.
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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