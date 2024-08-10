الاقتصاد

3500 طن من التمور ترد لكرنفال بريدة للتمور خلال أسبوع

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

سجلت إحصائية التمور الواردة لكرنفال بريدة للتمور ، في أسبوعه الأول أكثر من 3. 5 ملايين كيلو جرام أي ما يعادل 3500، طن من التمور ، كما بلغت عدد السيارات أكثر من 6940 وتخطى عدد الكراتين المليون عبوة حجم 3 كجم .

وأكد أمين عام اللجنة العليا لكرنفال بريدة للتمور الدكتور خالد النقيدان، أن الأهداف التصاعدية للكرنفال تحققت من خلال الجودة والابتكارية التسويقية لتمور القصيم، وانتشار جغرافيتها على مستوى المملكة ودول الخليج .

مشيراً، أن اللجان المنظمة للكرنفال، حشدت جهودها لمواجهة الحركة التجارية الحالية والكبيرة المتوقعة خلال الأيام القادمة، مؤكداً أن التمور المعروضة في ساحات مدينة التمور ذات جودة عالية، وتنوع ملموس ، مبيناً أن تمور السكري تحظى بأولوية ورغبات المتسوقين فيما تتعدد وتتنوع الرغبات الأخرى من أنواع التمور التي تنتجها نخيل القصيم .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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