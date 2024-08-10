ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 79.66 دولار للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية إيجابية من صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنهم قد يخفضون أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل .

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا، لتصل إلى 79.66 دولار للبرميل عند التسوية، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتا، لتناهز 76.84 دولار للبرميل .

وحقق خام برنت مكاسب تزيد عن 3.5 بالمئة خلال الأسبوع الجاري، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من أربعة بالمئة.

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