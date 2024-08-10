منتصف التعاملات.. تعرف على سعر الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر مع منتصف تعاملات اليوم السبت، حيث زاد الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

وكان سعر جرام الذهب قد ارتفع 15 جنيها مع بداية التعاملات، وواصل ارتفاعه بمنتصف التعاملات، لتصبح الزيادة بقيمة الجرام 30 جنيها.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2307 جنيهات للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2966 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3460 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 3954 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 27680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

واليوم وغدا إجازة رسمية بالبورصات العالمية على أن تستأنف عملها يوم الاثنين.

وارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2431 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.