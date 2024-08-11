شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 58 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 2.032 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 9.875 مليارات جنيه. البورصة المصرية وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 2.72 في المئة ليصل إلى مستوى 29532.67 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 2.33 في المئة مسجلًا 6653.93 نقطة.

كما ارتفع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو 2.53 في المئة لينهي التعاملات عند مستوى 9572.03 نقطة.