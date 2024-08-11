شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 11-8-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 11-8-2024.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: بي أي جي للتجارة والاستثمار، والسويدي إليكتريك، والمشروعات الصناعية والهندسية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والعربية للصناعات الهندسية.

البورصة تربح 57.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 57.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.032 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 4 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 119.1 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.63% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.36%، والعرب على 4.02%، واستحوذت المؤسسات على 17.53% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.46%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 42.9 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 79.4 مليون جنيه، 156.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء 20.9 مليون جنيه، 259.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.72% ليغلق عند مستوى 29532 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 36173 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.73% ليغلق عند مستوى 12770 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 6653 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.53% ليغلق عند مستوى 9572 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.94% ليغلق عند مستوى 2847 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.40% ليغلق عند مستوى 6488 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1757 نقطة.

وصعدت أسهم 140 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 14 شركة، ولم تتغير مستويات 58 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 1.290 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.21%.

- السويدي إليكتريك بسعر إغلاق 62.410 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.01%.

- طاقة عربية بسعر إغلاق 15.710 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.72%.

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 49.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.07%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 1.690 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.29%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية-1 بسعر إغلاق 17.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.45%.

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.608 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.88%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 34.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.38%.

- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 12.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.08%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 36.980 بنسبة تراجع بلغت 1.78%.