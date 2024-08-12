شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 12-8-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 12-8-2024.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، وفتنس برايم للأندية الصحية، والعبور للاستثمار العقاري، والعربية لاستصلاح الأراضي، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والسويدي إليكتريك.

البورصة تربح 9 مليارات جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والسويدي إليكتريك، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 5.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.041 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.018 مليار ورقة مالية بقيمة 5.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 131.1 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.58% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.45%، والعرب على 4.97%، واستحوذت المؤسسات على 23.54% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.45%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 118.7 مليون جنيه، 104.8 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 1.2 مليار جنيه، 1.4 مليار جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 2.8 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 29706 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 36319 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 12842 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 6605 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 9523 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 2856 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 7526 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1757 نقطة.

وصعدت أسهم 47 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 105 شركات، ولم تتغير مستويات 60 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 38.810 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.62%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 42.390 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.62%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 6.590 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.29%.

- السويدي إليكتريك بسعر إغلاق 68 جنيهًا بنسبة ارتفاع بلغت 8.96%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 93.750 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.04%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 50.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.28%.

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 15.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.26%.

- إعمار مصر للتنمية بسعر إغلاق 6.410 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.61%.

- رمكو لإنشاء القرى السياحية بسعر إغلاق 3.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.60%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 0.670 بنسبة تراجع بلغت 3.32%.