شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم مجموعة أداني تخسر 2.4 مليار دولار في يوم واحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسهم مجموعة "أداني" بمليارات الدولارات بعد مزاعم "هيندينبورج" ضد الجهة التنظيمية، وانخفضت أسهم مجموعة أداني يوم الاثنين، بعد أن اتهم تقرير جديد من شركة هيندينبورج الأمريكية رئيس هيئة تنظيم أسواق رأس المال في الهند بوجود تضارب في المصالح مما منع إجراء تحقيق معمق في مزاعم الاحتيال، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية. خسائر أسهم أداني خسرت شركات مجموعة أداني نحو 2.4 مليار دولار من قيمتها السوقية يوم الاثنين لتتعافى بنهاية الجلسة من انخفاض سابق بلغ 19 مليار دولار.

وانخفضت أسهم شركة "أداني إنتربرايزز" الشركة الرائدة في الهند بنحو 5% في التعاملات الصباحية المبكرة قبل أن تقلص خسائرها.

كما انخفضت أسهم شركات أداني وهي: أداني توتال غاز وأداني باور وأداني ويلمار وأداني إنيرجي سوليوشنز بشكل حاد بعد هذه الأنباء. تقرير هيندنبورج وعدم الثقة ونشرت هيندنبورج تقريرا يوم السبت زعم أن مادهابي بوري بوخ رئيسة مجلس الأوراق المالية والبورصة الهندية وزوجها دافال بوخ كانا يمتلكان في السابق استثمارات في صناديق خارجية تستخدمها أيضًا مجموعة أداني.

وقالت هيندينبورج إنها لا تعتقد أن هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية ”يمكن الوثوق بها كمُحكم موضوعي في قضية أداني”. رد مادهابي ونفت مادهابي بوري بوخ ودافال بوخ ارتكاب أي مخالفات، وقالا إن ادعاءات التقرير لا أساس لها من الصحة.

رفضت شركة أداني يوم الأحد الاتهامات الأخيرة التي وجهتها هيندينبيرج ووصفت التقرير بأنه ”محاولة لتشتيت الانتباه”.

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كما وقالت الشركة إن هيكلها الاستثماري في الخارج شفاف تمامًا. إمبراطورية جوتام أداني يدير الملياردير جوتام أداني تكتلًا متعدد الجنسيات يعمل عبر مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك تجارة السلع الأساسية والمطارات والمرافق والطاقة المتجددة.

يأتي أحدث تقرير لهيندنبورج بعد حوالي 18 شهرًا من اتهامه لأول مرة لمجموعة أداني بالتلاعب بالأسهم والاحتيال على الشركات.

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أدت النتائج، التي نُشرت في يناير 2023 إلى هبوط حاد في الأسهم تجاوز 100 مليار دولار.

وقد نفى أداني كافة الاتهامات، وتعافت أسهمه جزئيا. توقعات مجموعة أداني يقول محللون أن الشركة ستظل ترواح مكانها فيما يخص تحقيق عوائد كبيرة حتى تصل قضية اتهامات الشركة الأمريكية إلى تسوية ما تنهي الجدل حولها علما بأن أعمالها لن تتأثر بصورة تقودها لكبر حجمها في السوق الهندي.

وتأثرت الأسواق الدولية والبورصات بعد هبوط يوم الإثنين الأسود الذي هوت فيه بورصة وول ستريت بعد تقارير الوظائف والبطالة الأمريكية ومخاوف الركود للاقتصاد الأول عالميا.