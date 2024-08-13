شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات التضخم وموسم الأرباح.. ماذا تترقب سوق الأسهم هذا الأسبوع؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعمل الأسواق حاليًا على تصحيح مساراتها السوقية بعد تراجع وهبوط حاد في الأسبوع الماضي، الذي أطلق عليه اسم "أسبوع الإثنين الأسود" بعدما ضرب مؤشرات وول ستريت وبورصات العالم، وفق ما ذكرت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية. ما هو المنتظر هذا الأسبوع؟ من المتوقع أن يوفر الأسبوع الجاري للمستثمرين مادة جديدة للنقاش حول مدى السرعة والعمق الذي ينبغي أن يخفض بهما مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة حيث تسلط تقارير مؤشر أسعار المستهلك ومبيعات التجزئة لشهر يوليو الضوء على الاتجاه الاقتصادي.

كما ستتركز الأنظار على تقارير معنويات المستهلكين وإعانات البطالة الأسبوعية والنشاط التصنيعي. تراجع موسم الأرباح على صعيد الشركات، يستمر موسم الأرباح في التراجع على الرغم من أن التركيز سيظل على المستهلك بإصدار تقارير من "هوم ديبوت" و"وول مارت" و"علي بابا".

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وبعد أن أثار تقرير الوظائف في يوليو المخاوف من أن يكون الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة تحول النقاش الساخن في وول ستريت من متى ينبغي للاحتياطي الفيدرالي أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة إلى مقدار الخفض الذي ينبغي للبنك المركزي أن يخفض به أسعار الفائدة. توقعات الفائدة الأمريكية وفي الآونة الاخيرة قدرت الأسواق احتمالات خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية اجتماعه في سبتمبر بنحو 50% انخفاضا من 75% في الأسبوع السابق عليه، وفقا لأداة فيد واتش التابعة لبورصة شيكاجو التجارية.

وفي السابع من أغسطس، قال كبير خبراء الاقتصاد في "جولدمان ساكس" يان هاتزيوس: "إن الجمع بين ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض التضخم عزز ما كان بالفعل سبباً قوياً لتخفيف أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي ونحن نتوقع تخفيضات تراكمية قدرها 200 نقطة أساس على مدى العامين المقبلين". اختبار التضخم سوف يأتي الاختبار التالي للاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء مع صدور مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو والذي يقدم للمستثمرين نظرة أحدث على التضخم.

وتتوقع وول ستريت أن تسجل أسعار المستهلك الرئيسية بما في ذلك أسعار الغذاء والطاقة مكسبًا سنويًا بنسبة 3%، لم يتغير عن قراءة شهر يونيو.

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ومن المتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 0.2% على أساس شهري بعد انخفاضه بنسبة 0.1% في يونيو.

وعلى أساس استبعاد أسعار الغذاء والطاقة فمن المتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 3.2% وهو تباطؤ عن الزيادة البالغة 3.3% التي شهدها يونيو.

ومن المتوقع أن تسجل الزيادات الشهرية في الأسعار الأساسية زيادة بنسبة 0.2% مقارنة بنسبة 0.1% في يونيو. فرضية هدوء التضخم وقالت سارة هاوس الخبيرة الاقتصادية البارزة في بنك "ويلز فارجو": "من المرجح أن يعزز تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو من فرضية هدوء التضخم حتى لو لم يعد بعد إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي". ارتفاع مبيعات التجزئة ويتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.3% في يوليو مقارنة بالشهر السابق.

وباستثناء الغاز والسيارات، يتوقع الخبراء ارتفاع المبيعات بنسبة 0.2% وهو ما يمثل تباطؤا عن نمو المبيعات بنسبة 0.8% في يونيو. اتجاه أسواق المال تظهر الأرقام التي يعرضها جون بوتيرز كبير محللي الأرباح في "فاكت سيت" أن الشركات على مؤشر إس آند بي 500 تتجه نحو نمو الأرباح بنسبة 10.8% على أساس سنوي وهو أعلى معدل نمو سنوي منذ الربع الرابع من عام 2021.

ومع ذلك، كما قال سكوت كرونيرت استراتيجي الأسهم الأمريكية في "سيتي جروب" :إن "الأرباح تراجعت إلى حد ما مقارنة بحركة الأسعار المدفوعة بالاقتصاد الكلي في الأسبوعين الماضيين".