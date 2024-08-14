استقرار أسعار الذهب عند 2465.27 دولارًا للأوقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استقر الذهب اليوم إذ عززت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الآمال في خفض وشيك لأسعار الفائدة، في حين تحول تركيز المتعاملين إلى بيانات تضخم أمريكية تصدر لاحقًا بحثًا عن أدلة على الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية.

وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 2465.27 دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 2504.50 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.15 % إلى 27.80 دولارًا للأوقية، بينما صعد البلاتين 0.2 % إلى 938.25 دولارًا، وزاد البلاديوم 0.18 % إلى 940.25 دولارًا.

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