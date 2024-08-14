سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه ببنك البركة، مع بداية تعاملات الأربعاء، بينما تراجع بمصرف أبو ظبي الإسلامي، مقارنة بأسعار أمس، واستقر سعره الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك، عند نفس أسعار أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على المواقع الالكترونية للمواقع المذكورة.

سعر الدولار في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.3 جنيه للشراء، و 49.4 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.3 جنيه للشراء، و 49.4 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.3 جنيه للشراء، و 49.4 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.3 جنيه للشراء، و 49.4 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.35 جنيه للشراء، و 49.45 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.33 جنيه للشراء، و 49.43 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.32 جنيه للشراء و 49.42 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.31 جنيه للشراء، و 49.41 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.3 جنيه للشراء، و 49.4 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.35 جنيه للشراء و 49.45 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.