شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. ارتفاع في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، داخل البنوك المصرية، مقارنة بآخر مستويات العملة الخضراء.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، في البنك المركزي المصري، 48.31 جنيه للشراء، و49.44 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي المصري، 49.34 جنيه للشراء، و49.44 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر، إلى 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية، 49.36 جنيه للشراء، و49.46 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قناة السويس، 49.33 جنيه للشراء، و49.343 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي إلى 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي، 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي، 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني إلى 49.42 جنيه للشراء، و49.52 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنوك وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني، 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع.