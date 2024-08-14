شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص أرض زراعية لإقامة مشروع «دواجن لاحم» في المنطقة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس فهد الحمزي، أمس، عقد إيجار أرض زراعية؛ لإقامة مشروع دواجن لاحم لصالح إحدى الشركات الوطنية لإنتاج دواجن اللاحم.

وقال م. الحمزي: إنه انطلاقًا من الدور الريادي للوزارة في دعم القطاعات الزراعية، والذي يسهم في تطوير وتحقيق الأهداف الإستراتيجية في المجال الزراعي، تأتي هذه المبادرة بهدف بناء شراكات مع الجهات والشركات الفاعلة في القطاع الزراعي. تعزيز الأمن الغذائي أوضح أن هذه الشراكات ستسهم في زيادة الإنتاجية الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030، بشأن تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والحفاظ على إمدادات الغذاء.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى طرح العديد من الفرص الاستثمارية لتعظيم الفائدة من الأصول المخصصة أو التي تشرف عليها الوزارة. دعم المستثمرين وأفاد بأن ذلك من خلال تقديم الدعم والتوجيه للمستثمرين، وحصر ودراسة الفرص الاستثمارية، وحوكمة إجراءات العملية الاستثمارية، وإدارة العلاقات مع القطاع الخاص.

ولفت إلى أن الوزارة تتابع بشكل مستمر جدية الاستثمار في الأراضي الموزعة، والتحقق من استغلال تلك الأراضي للأغراض الزراعية.