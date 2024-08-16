شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 15-8-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 15-8-2024.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية-سيرا، والدولية للصناعات الطبية (ايكمى)، واسيك للتعدين-اسكوم، وأسمنت سيناء، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، ومصر للأسمنت-قنا، وآراب للتنمية والاستثمار العقاري، والدولة للأسمدة والكيماويات.

البورصة تربح 5 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.043 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 778.9 مليون ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 126 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.6% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.68%، والعرب على 3.71%، واستحوذت المؤسسات على 24.76% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.23%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 5.9 مليون جنيه، 13.2 مليون جنيه، 73.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 26.4 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، 61.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 29629 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 36164 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 12816 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 6653 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 9600 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 2855 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 7402 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 1749 نقطة.

وصعدت أسهم 90 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 66 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 18.190 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.99%.

- مصر للأسمنت-قنا بسعر إغلاق 22 جنيهًا بنسبة ارتفاع بلغت 11.17%.

- جنوب الوادي للأسمنت بسعر إغلاق 2.360 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.79%.

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 1.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.06%.

- آسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 39.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.85%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بسعر إغلاق 23.410 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.25%.

- تنمية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 3.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.21%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 62.460 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.22%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 23.720 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.20%.

- رواد السياحة-الرواد بسعر إغلاق 33.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%.