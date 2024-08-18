شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم..استقرار الفراخ والبيض لليوم الرابع والان مع تفاصيل الخبر

استقرت بورصة الدواجن في مصر اليوم الأحد 18 أغسطس 2024 ويبلغ سعر الفراخ البيضاء مستويات 65 جنيها تسليم أرض المزرعة ويصل السعر النهائي للمستهلكين 75 إلي 85 جنيها للكيلو تقريباً وهو استقرار ملحوظ لليوم الرابع على التوالي.

أسعار الفراخ البيضاء في المزرعة شهدت تغير واضح منتصف الشهر الحالي حيث اتجه السعر للهبوط بعد ارتفاع عند مستوي 75 جنيها للجرام قبل أن ينخفض إلي 65 جنيها ويستقر عند هذا المستوى.

وسجل سعر البيض في الأسواق استقرارًا عند 158 جنيها للبيض الأبيض و 160جنيها للبيض البلدي و 160 للبيض الأحمر، ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار .