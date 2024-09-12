نائب وزير الخارجية الروسي: التصريحات الأمريكية حول ATACMS جزء من الحرب النفسية

ياسر رشاد - القاهرة - وصف نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، تصريحات واشنطن حول دراستها السماح للقوات الأوكرانية باستهداف الأراضي الروسية بالصواريخ الأمريكية ، بجزءا من الحرب النفسية.

وقال ريابكوف للصحفيين، يوم الأربعاء: "هذا جزء من الحرب النفسية التي بدورها تعتبر جزءا من الحرب الهجينة".

وأكد أن "مثل الإشارات والأعمال الأخرى التي نراها أيضا، والتي لها طابع تصعيدي، لن يغير هذا التصريح نهجنا، بل سيزيد من المخاطر، بما في ذلك على الولايات المتحدة نفسها وحلفائها ووكلائها وأتباعها".

الامتناع عن توريدات الأسلحة لأوكرانيا

وأضاف أنه "إذا كانت الولايات المتحدة تهتم بتعزيز أمنها، فعليها أن تتخلى عن مثل هذه الاستفزازات" والامتناع عن توريدات الأسلحة لأوكرانيا التي "قد تشجع كييف على خطوات من شأنها أن تؤدي إلى المزيد من تصعيد الوضع".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن يوم الثلاثاء أن إدارته تدرس مسألة رفع القيود عن استخدام القوات الأوكرانية للأسلحة الأمريكية، وخصوصا صواريخ ATACMS، لتكون قادرة على ضرب الأراضي الروسية بها.

وبحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هذه المسألة مع القيادة الأوكرانية خلال زيارته لكييف، يوم الأربعاء، مؤكدا أنه سيطلع بايدن على نتائج مناقشاته.