تفاصيل 9 عمليات نفذها حزب الله ضد الاحتلال.. في اليوم الـ 341

ياسر رشاد - القاهرة - نفذ حزب الله - المقاومة الإسلامية في لبنان، عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 11-09-2024، دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة.

وفي السطور التالية ملخص عمليات حزب الله:

1- الساعة 08:30 استهداف تجمع لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 10:25 استهداف موقع رويسة ‏القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

3- الساعة 10:25 استهداف ثكنة زبدين في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة.‏

4- الساعة 12:25 استهداف دشمة يتموضع ‏فيها جنود العدو الإسرائيلي في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابةً مباشرة.‏

5- استهداف حاجز عسكريً في ‏مستوطنة دان بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابةً مباشرة، كردٍّ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا على طريق النبطية - ‏زبدين.

6- استهداف المقر المستحدث التابع ‏لقوات الفرقة 146 في قاعدة أبيريم المستحدثة بصليات من صواريخ الكاتيوشا، كردٍّ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية الآمنة وخصوصًا في خراج بلدة ‏زبقين.

7- استهداف مربض الزاعورة بصليات من صواريخ ‏الكاتيوشا، كردٍّ على تمادي ‏العدو الإسرائيلي في الاعتداء على القرى الجنوبية الصامدة لا سيما مدينة الخيام وبلدة عيتا الشعب.

8- الساعة 18:00 استهداف تموضع لجنود ‏العدو الإسرائيلي في موقع العباد بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.‏

9- استهداف كتيبة ‏الاستخبارات العسكرية 8200 في ثكنة ميتات بصلية صاروخية، كردٍّ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية الآمنة وخصوصًا الاعتداء والاغتيال ‏في بلدة ميس الجبل.