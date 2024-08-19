شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: مبادرة شباب بلد تهدف لتنفيذ مشروعات تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت مصر مبادرة "شباب بلدنا" بالشراكة مع كل من مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر واليونيسيف (صندوق الأمم المتحدة للطفولة)، وذلك خلال منتدى شباب العالم.

وتعد مبادرة "شباب بلد"، النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة "جيل بلا حدود"، التي أطلقتها في 54 دولة. وتهدف المبادرة إلى دعم الشباب، وتمكينهم في مجالات التعليم والتوظيف، وريادة الأعمال والمشاركة الاجتماعية.

ومن المقرر أن تتحول المبادرة إلى منصة وطنية مستدامة، لتسجيل جميع الشباب في مصر، للمشاركة بشكل إيجابي في المجتمع بحلول عام 2030.

وفيما يتعلق بمبادرة شباب بلد، أكد تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى أنها تمثل نموذجًا يسهم في تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص والشباب (PPYP)، كما تأتي في سياق الجهود المشتركة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة بغرض تحقيق التنمية المستدامة والشاملة بما يتوافق مع الأولويات الوطنية، وخاصة الأهداف المتعلقة بتنمية رأس المال البشري وما يتضمن ذلك من تمكين الشباب.

وتابع التقرير أن مبادرة شباب بلد تهدف إلى تنفيذ مشروعات تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين ومنظمات المجتمع المدني والشباب وتنعكس بشكل إيجابي على الشباب في مصر في خمسة مجالات تتضمن التعـــليم، التوظيف وريادة الأعمال، التدريب ورفع المهارات، تعزيز الوصول للخدمات التكنولوجية والرقمية، بالإضافة إلى تحفيز المشاركة الاجتماعية الإيجابية "العمل التطوعي". وأوضحت أن تمكين الشباب والاستفادة من قدراتهم يُعدّ أحد الشروط الأساسية لتحقيق النمو المستدام، وزيادة مرونة الاقتصادات في مواجهة التحديات العالمية، حيث يمثل الشباب رأس مال بشري كبير يمكنه قيادة النمو والابتكار، مضيفة أن أخذ الأجيال القادمة بعين الاعتبار في التخطيط يضمن أن قرارات اليوم لا تثقل كاهل الأجيال المستقبلية، كما يعزز من العدالة بين الأجيال ويتيح لكل جيل فرصة الازدهار دون عوائق بسبب ممارسات غير مستدامة من الماضي. الحركة الكشفية الدولية.

وأوضح التقرير أن المبادرة تمثل أداة جيدة للتعاون بين الحكومة والأمم المتحدة، في ضوء تكامل الجهود، في ما يتعلق بتمكين وتطوير مهارات الشباب، بما يتفق مع رؤية مصر 2030 والخطط الحكومية لتمكين الشباب، وتوسيع مظلة التنمية، وبناء شراكة قوية من أطراف فاعلة لديها الرغبة والقدرة على تطوير وتمكين الشباب، وتعزيز مشاركتهم البناءة في المجتمع.

وأكد التقرير، حرص الجهات الشريكة من الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة والقطاع الخاص والشباب على تحقيق التقدم، لتنفيذ هذه المبادرة على أرض الواقع، لاستغلال الإمكانات والطاقات الكامنة الشباب.