اليوم .. الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة جورماهيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستأنف مساء اليوم الخميس، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته بعد حصوله على راحة لمدة 24 ساعة بقرار من الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر.

وكان فريق النادي الأهلي قد خاض مباراة ودية مؤخراً، فاز خلالها بهدف نظيف سجله حسين الشحات، ضمن استعدادات الفريق للإرتباطات المقبلة وأبرزها دوري الأبطال والسوبر الأفريقي.

كولر يحصل علي ملخص 5 مباريات لجورماهيا

هذا وقد حصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي على ملخص لخمس مباريات خاضها فريق جورماهيا الكيني مؤخراً فى أكثر من بطولة قارية ومحلية لدراسته قبل مواجهة الفريقين المقرر لها 15 سبتمبر الجاري بكينيا، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي يحمل الأهلي لقبها.

وينوي كولر استكشاف المنافس الكيني جيداً قبل مواجهة الفريقين في ضربة بداية المارد الأحمر للبطولة القارية القوية.

وبدأ مسئولو الأهلي مخاطبة الجهات المعنية لحضور الجماهير مباراة جورماهيا الكيني، في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة من أجل الحصول على موافقة المسئولين لحضور أكبر عدد ممكن من جماهير القلعة الحمراء.