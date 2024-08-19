شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشكيل لجنة المراجعة في «السعودية للأسماك» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للأسماك، أمس، إعادة تشكيل لجنة المراجعة حتى نهاية دورة المجلس الحالية والتي تنتهي في 24-10-2026.

وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، فإن أعضاء اللجنة قبل قرار إعادة التشكيل تتكون من: د. سليمان التويجري رئيسا، وبعضوية كل من: م. سعيد المعيذر، وعل القحطاني.

وأضافت أن أعضاء اللجنة بعد قرار إعادة التشكيل هم: د. سليمان التويجري رئيسا، وعضوية كل من: م. سعيد المعيذر، وعبدالإله الوابل.

وأفادت بأن الوابل حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص المالية والاستثمار من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

ويملك خبرة في القطاع المصرفي وقطاع التمويل وقطاع الاستثمار، كما يتمتع بخبرة في تحليل مخاطر الائتمان والتحليل المالي وأبحاث السوق الاستثمارية، كما يعمل محلل مخاطر الائتمان في شركة الراجحي المالية.