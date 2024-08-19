شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 260.7 ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار الذهب في السعودية، استقرارها، خلال تعاملات اليوم الإثنين، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس، أمس.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم، 273.13 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية، 223.47 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في السعودية، 148.98 ريال.
سعر جرام الذهب في السعوديةسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية 297.95 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم، 273.13 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 21واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية عند 260.72 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية، 223.47 ريال.
سعر الذهب اليوموبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم 173.81 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في السعودية، 148.98 ريال.