شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 260.7 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار الذهب في السعودية، استقرارها، خلال تعاملات اليوم الإثنين، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس، أمس. سعر جرام الذهب في السعودية سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية 297.95 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم، 273.13 ريال. سعر جرام الذهب عيار 21 واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية عند 260.72 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية، 223.47 ريال. سعر الذهب اليوم وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم 173.81 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في السعودية، 148.98 ريال. سعر الذهب في السعودية وبلغ سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم، 9266 ريالا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 2086 ريالا، في حين بلغ سعر كيلو الذهب 297.953 ألف ريال.