شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: شركاء القطاع متعاونون لأقصى درجة وداعمون لأهداف مصر فى التنمية والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن أولويات الحكومة الجديدة فى زيادة الإنتاج من الثروة البترولية ، يواكبها العمل على زيادة الثقة فى المناخ الاستثمارى وجذب استثمارات جديدة ، لافتاً إلى أن شركاء قطاع البترول متعاونون لأقصى درجة وداعمون لأهداف الدولة المصرية فى التنمية .

ولفت الوزير خلال اللقاء مع جريج مكدانيال رئيس شركة أباتشى فى مصر، إلى أهمية ما تقدمه أباتشى من جهود والتعاون الوثيق بين الجانبين ، مؤكداً دعم الوزارة للجهود الحثيثة التى تقوم بها أباتشى فى مجالات الاستكشاف والتنمية والإنتاج وأن الوزارة لديها المرونة اللازمة لإيجاد حوافز تشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات كما أنها تعمل مع الحكومة على مواجهة كافة التحديات.

وأعرب مكدانيال عن ثقة أباتشى فى مصر وعملها بكفاءة على مدار السنوات السابقة وبخاصة العاميين الماضيين على تكثيف أنشطة الحفر وتحقيق نتائج أعمال متميزة فى مناطق امتيازها ، كما أعرب عن تقديره للإعلان عن تشكيل لجنة استشارية منوطة بصفة أساسية بالعمل على زيادة إنتاجية الحقول وإدارة الخزانات البترولية.

وشهد اللقاء بحث أنشطة الشركة فى مصر وخططها خلال الفترة المقبلة لزيادة الإنتاج من الغاز الطبيعى من مناطق امتيازها.

حضر اللقاء، الدكتور علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، والمهندس سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس أحمد مصطفى وكيل الوزارة للإنتاج والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى.



