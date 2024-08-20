شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية قناة السويس تنفى التخطيط لاقتراض 19مليار جنيه.. وتحذر: أخبار كاذبة والان مع تفاصيل الخبر

نفت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيانها الصادر، صباح اليوم، ما تم تداوله من أخبار كاذبة عن خطتها لاقتراض نحو 19 مليار جنيه لأجل 13 عاماً، لاستكمال مشروعات تطوير الموانئ، وأكدت أن هذه الأخبار لا تمت للواقع بصلة، وتحذر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من تداول مثل هذه المعلومات غير الصحيحة، وتؤكد على احتفاظها بحقها القانوني ضد أي فرد أو مؤسسة تقوم بتداول هذه المعلومات.

وتهيب الهيئة بالسادة الإعلاميين والصحفيين التواصل المباشر مع الهيئة عبر قنوات التواصل الرسمية للتأكد من صحة أية

أخبار متعلقة بالهيئة قبل النشر لعدم الإضرار بمصالح الهيئة وشركاء النجاح العاملين بها.