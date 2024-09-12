الأب كلاكش خلال قداس "شهداء المقاومة اللبنانية" بسيدني: الغد ليس جمهورية أفلاطونية بل جمهورية بناء الإنسان

احيا حزب" القوات اللبنانية" في سدني أوستراليا ذكرى "شهداء المقاومة اللبنانية" تحت عنوان: "الغد لنا" حيث ترأس الذبيحة الإلهية الأب وسيم كلاكش بمشاركة عدد من الكهنة والراهبات وراهبات العائلة المقدسة المارونيات، وعدد من رؤساء وممثلي الأحزاب اللبنانية

ولفت الأب كلاكش، في عظته، الى أن "الغد لنا هو إرادة الحياة والعمل في سائر مرافق الحياة الوطنية. نحن نرجو ونريد دولة في خدمة الإنسان، نريد رجاء جديدا للبنان بدولة قوية، لا دولة الإستقواء ولا دولة الإستزلام و الإنحطاط، دولة لا تحمي الفساد وتستعيد الأموال المنهوبة، دولة القانون والحس المدني والحضارة،تشجع وتعزز رأس مالنا أي العلم والثقافة والتربية وتحصنها من الانحدار ".

وتوجه الى أهل الجنوب بالقول "أنتم سياج الوطن، نحن أبناء الوطن الواحد معكم في معاناتكم وتضحياتكم ،رجاؤنا ألا يطول هذا العنف لتشرق شمس السلام والأمان. رجاء الغد لنا يتمثل بمن يرد الشباب إلينا غير قابعين على أبواب السفارات للهجرة وراء لقمة العيش، الغد لنا ليس جمهورية أفلاطونية بل جمهورية بناء الإنسان، المواطن الحر والمسؤول من الدرجة الأولى، من النخبة، لا من الـمتنطحين الفاسدين".