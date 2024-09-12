"النشرة": قصف إسرائيلي على أطراف علما الشعب وغارتان استهدفتا مارون الراس وأطراف يارون

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي نفّذ غارةً استهدفت منزلًا في بلدة مارون الراس في قضاء بيت جبيل، وأُخرى على أطراف بلدة يارون"، مشيرًا إلى أنّ "قصفًا مدفعيًّا إسرائيليًّا استهدف أطراف بلدة علما الشعب".

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