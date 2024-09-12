أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، في بلاغ، أنّ "لمناسبة إقامة حفل استقبال جثمان الكاردينال البطريرك كريكور بيدروس الخامس عشر أغاجانيان، السّاعة 19:00 من تاريخ اليوم 2024-09-12 في ساحة الشّهداء، يليه تطواف الجثمان إلى ضريحه في كاتدرائية مار غريغوريوس ومار الياس النبي للأرمن الكاثوليك في ساحة الدباس/ بيروت، سيتمّ اتخاذ تدابير السّير التّالية اعتبارًا من السّاعة 15:30 ولحين الإنتهاء:
- منع مرور السّيّارات عند تقاطع بنك عودة، وتحويل السيّر باتجاه ستاركو وشارع فرنسوا الحاج.
- منع مرور السّيّارات باتجاه شارع اللنبي وشارع فوش وطلعة التويني، وتحويلها باتجاه القاعدة البحريّة.
- منع مرور السّيّارات القادمة من سليم سلام عند تقاطع الإسكوا، وتحويلها باتجاه نفق فينيسيا.
- منع مرور السّيّارات القادمة من برج الغزال باتجاه ساحة الشّهداء، وتحويل السّير إلى جسر الرينغ.
- منع مرور السّيّارات للسّير القادم باتجاه بيت الكتائب- الصيفي عند تمثال المغترب.
وطلبت من السّائقين "عدم سلوك هذه الطّرق المذكورة أعلاه، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: تدابير سير في وسط بيروت اليوم لمناسبة استقبال جثمان البطريرك أغاجانيان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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