شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات البورصة بجلسة الثلاثاء باستثناء الطاقة والخدمات التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها مواد البناء بنسبة 7.5%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.6%، يليه قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.6%، 2.3%، على التوالي، وقفز قطاع العقارات بنسبة 1.8%، وزاد قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والموارد الأساسية بنسبة 1.7%.

كما ارتفعت قطاعات البنوك، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والترفيه، والتجارة والموزعون بنسبة 1.4%، 1.3%، 1.2%، 1%، على الترتيب، وأخيرًا قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، وخدمات النقل والشحن، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.6%، 0.3%، 0.1%، على التوالي، بينما استقر قطاعا الخدمات التعليمية، والطاقة والخدمات المساندة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 34 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.070 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.01 مليار ورقة مالية بقيمة 4.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 116.1 ألف عملية لعدد 208 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.43% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.06%، والعرب على 5.51%، واستحوذت المؤسسات على 21.41% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.58%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 162.6 مليون جنيه، 59.4 مليون جنيه، 3.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 7.2 مليون جنيه، 105.6 مليون جنيه، 112.5 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 29915 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 36470 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 12939 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 6821 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 9803 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 2872 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 7356 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 1759 نقطة.