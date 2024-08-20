شكرا لقرائتكم خبر عن قيمتها 200 ألف دولار.. شروط جائزة الإنجاز المؤثر في الاقتصاد الإسلامي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن معهد البنك الإسلامي للتنمية فتح باب الترشيح لجائزة البنك الإسلامي للتنمية للإنجاز المؤثر في الاقتصاد الإسلامي لعام 2025.

وتهدف هذه الدورة من الجائزة إلى الاعتراف بالإسهامات المعرفية الكبيرة ومكافأتها وتشجيعها في المجالات المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي، التي لديها القدرة على حل التحديات الاقتصادية والمالية الرئيسية للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

قيمة الجوائز

وأوضح المعهد أن قيمة الجائزة قدرها 100 ألف دولار أمريكي للفائز بالمركز الأول، في حين يحصل الفائزان بالمركز الثاني والثالث على 70 ألف دولار أمريكي، و30 ألف دولار أمريكي على التوالي.

وأوضح أن الإسهامات المرشحة يشترط أن يكون قد جرى تقديمها خلال السنوات السبع الماضية، وتكون قابلة للتكرار في مكان آخر.



إنجاز حلول التنمية

وأتاح المعهد الفرصة للأفراد والمؤسسات ترشيح أفراد ومؤسسات أخرى، بناء على مشروع له تأثير إيجابي وكبير على حياة الناس، وله تأثير كبير على التنمية الاقتصادية القائمة على المبادئ الإسلامية، وذلك قبل 30 أكتوبر المقبل.

وتركز جائزة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025 على فئة "إنجاز حلول التنمية" بهدف الاعتراف ومكافأة المشاريع الناجحة التي تحل تحديات التنمية المهمة في البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

وسيجري تكريم الفائز بالجائزة والوصيف في حفل يقام خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025 المقرر عقدها في الجزائر.