شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على وحدة خدمة كبار العملاء بهيئة الاستثمار والخدمات التى تقدمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إنشاء وحدة الخدمات المميزة Premier Unit بتاريخ 19 نوفمبر 2017، بهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين في أقل مدة زمنية وبأفضل جودة وإزالة البيروقراطية في جو من الرحابة والرفاهية.

وذكرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن المستثمر يقوم بالانتظار لحين إنهاء خدماته مقابل رسوم تقدر بنحو 5000 جنيهاً (خمس الاف جنيهاً). وتقوم هذه الوحدة بتقديم جميع الخدمات التي تقدم بالمركز الرئيسي لخدمات المستثمرين بما فيها جميع الجهات المساعدة اللازمة لاعتماد العقود وهي:

· نقابة المحامين

· الرقابة المالية

· الشهر العقاري

· الغرفة التجارية

· السجل التجاري

· ضرائب الاستثمار وضرائب الشركات

وعن الخدمات التي تقدمها وحدة خدمة كبار العملاء..



الخدمة المقدمة المدة الزمنية لأداء الخدمة

1.تأسيس الشركات بكافة اشكالها القانونية (فردى- اشخاص- أموال) بالإضافة إلى المساعدة في اعداد الشهادات البنكية وشهادة عدم الالتباس وكتابة نموذج الاستعلام الأمني. (نفس اليوم)

2.تأسيس الشركات التي تعمل بنظام المناطق الحرة بعد موافقة إدارة المناطق (التحول- الاندماج- الانقسام). (48 ساعة)

3.اعتماد جميع مجالس الإدارة والجمعيات العادية. نفس اليوم

4.اعداد المذكرات للشركات التي تستوجب العرض على المستشارين القانونيين للرئيس التنفيذي للهيئة قبل الاعتماد. (48 ساعة)

5.اعتماد الجمعيات الغير عادية والاندماج والانقسام وتغيير الشكل القانوني ومجالس الإدارة بزيادة رؤوس الأموال لجميع أنواع الاشكال القانونية للشركات (منشأة- اشخاص- أموال).( نفس اليوم).

6.توصية الاقامات والتابعات وتصاريح العمل في نفس اليوم مع التأشير في جواز السفر بالإقامة. (نفس اليوم)

7. توصيات الجمارك والضرائب. (نفس اليوم)

8. ⁠

8. تداولات الأسهم ( 48 ساعة)

9. خدمات لجان بدء النشاط والموقف التنفيذي (48 ساعة)