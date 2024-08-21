مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12103 نقاط

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 80.79 نقطة ليقفل عند مستوى 12103.82 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 8.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 349 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 127 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 89 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات البحر الأحمر، والزامل للصناعة، وبروج للتأمين، وأبو معطي، وساسكو، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سينومي ريتيل، وأيان، وعطاء، وجمجوم فارما، والأبحاث والإعلام الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 5.71% .

فيما كانت أسهم شركات سماسكو، وشمس، وأرامكو السعودية، ومجموعة فتيحي، والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، وسماسكو، ومعادن هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 198.53 نقطة ليقفل عند مستوى 25990.62 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 63 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5 ملايين سهم.

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