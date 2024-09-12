لأول مرة في عهد بايدن.. الولايات المتحدة تعلن تقديمها كامل مساعداتها العسكرية لمصر دون نقصان

الشارقة - اميمة ياسر - قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس جو بايدن قدمت المساعدات العسكرية السنوية لمصر هذا العام بكامل قيمتها البالغة 1.3 مليار دولار وذلك لأول مرة في عهد الإدارة الحالية.

وأشار المتحدث، حسب إلى أن "واشنطن تكون بذلك قد تغاضت عن اشتراطات حقـ ـوق الإنسـ ـان المتعلقة بمصر، في الوقت الذي تعتمد فيه واشنطن كثيرا على القاهرة، للتوسط في المحادثات المتعثرة حتى الآن بين إسرائيـ ـل وحمـ ـاس للتوصل إلى اتفاق إعـ ـادة الرهـ ـائن ووقـ ـف إطـ ـلاق النـ ـار في قطـ ـاع غـ ـزة"، حسب "نيويورك تايمز".

يشار إلى أنه من بين 1.3 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي الأمريكي المخصص لمصر، يخضع 320 مليون دولار لشروط تسببت في حجب جزء من هذا المبلغ على الأقل في السنوات القليلة الماضية.

وأضاف المتحدث: "أبلغ وزير الخارجية أنتوني بلينكن الكونغرس، الأربعاء، بأنه سيعلق شرط التصديق على مبلغ 225 مليون دولار، المرتبط بسجل مصر في مجال حقـ ـوق الإنسـ ـان، استنادا إلى مصلحة الأمن القومي الأمريكي".

واعتبر متحدث الخارجية أن "هذا القرار مهم لتعزيز السـ ـلام الإقليمي ومساهمات مصر المحددة والمستمرة في أولويات الأمن القومي للولايات المتحدة، وخاصة لإتمام اتفاق وقـ ـف إطـ ـلاق النـ ـار في غـ ـزة، وإعادة الرهـ ـائن إلى ديارهم، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينييـ ـن، والمساعـ ـدة في تحقيق نهاية دائمة للصـ ـراع بين إسرائيـ ـل وحمـ ـاس".