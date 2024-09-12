تطورات أزمة رانيا يوسف مع الرقابة

القاهرة - الخليج 365
أزمة فيلم "حمّام العريس" للفنانة رانيا يوسف، مع الرقابة والتي تسببت في تأجيل تصويره مرات عدة قد انتهت، وقررت الشركة المنتجة للفيلم استكمال التعاقد مع أبطال العمل، الذي يجمع رانيا يوسف بالفنان أحمد فهمي، وذلك تمهيداً لعقد جلسات التحضير لبدء التصوير نهاية العام الجاري.
ويشارك رانيا يوسف وأحمد فهمي في بطولة فيلم "حمّام العريس" كل من: عمرو عبد الجليل، حسين فهمي وفريدة سيف النصر... وهو من تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح، وتدور أحداثه في إطار الجريمة الممزوج بالكوميديا، ويشهد العديد من المفاجآت.
يُذكر أنه عُرض أخيراً لرانيا يوسف مسلسل "عمر أفندي"، وهو مكوّن من 15 حلقة، وشاركها في بطولته: أحمد حاتم، آية سماحة، محمود حافظ، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، الطفل جان رامز... وتدور أحداث المسلسل حول رجل يعاني مشاكل في حياته العائلية، ومن طريق المصادفة يجد سرداباً في منزله فيدخل فيه ويعود من خلاله بالزمن إلى عام 1943، ليجد نفسه يعيش حياةً مزدوجة.
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