ياسر جلال بطل مسلسل " للعدالة وجه آخر " لرمضان 2025

تعاقد النجم ياسر جلال على بطولة مسلسل جديد بعنوان للعدالة وجه آخر تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ومرشح لإخراجه إسلام خيرى كما أن العمل مرشح للعرض في رمضان 2025، حيث بدأ صناع المسلسل عمليات التحضيرات المبدئية للوقوف على كافة التفاصيل قبل بدء خطوات التنفيذ.

وفى سياق متصل يواصل ياسر جلال تصوير المشاهد الأخيرة من الجزء الثاني لمسلسل "جودر – ألف ليلة وليلة" المكون من 15 حلقة والذي يتبقى فيه أسبوع تصوير ويتم الانتهاء من العمل بالكامل تمهيداً لعرض في رمضان 2025، وذلك بعدما تم عرض الجزء الأول من 15 حلقة أيضاً في رمضان الماضى وتحقيقه نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى والنقدى.

مسلسل جودر - ألف وليلة وليلة بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

تدور أحداث مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة في إطار الدراما الممزوجة بالخيال،حول حياة تاجر يقوم بإنجاب ثلاثة أطفال هم سالم وسليم وجودر، تتعقد حياة الابن الأصغر جودر، ويشتعل بينه وبين شمعون صراع كبير من أجل الوصول إلى كنوز الحكيم شمردل الأربعة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

ياسر جلال يعلّق على ترشيحه لتقديم حياة رشدي أباظة

اتجاه لعرض "جودر 2" في رمضان بسبب ياسمين رئيس