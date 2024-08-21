تدشين فعاليات مهرجان المنتجات الزراعية الثاني بمحافظة تيماء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشّن وكيل محافظ تيماء محمد بن متروك الزوين اليوم, مهرجان المنتجات الزراعية الثاني، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك، بمشاركة 30 عارضاً من مزارعي المحافظة, وذلك بجوار منتزه الأمير فهد بن سلطان بتيماء.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة المهندس أمجد بن عبدالله ثلاب, أن المهرجان يستمر ثلاثة أيام، ويحتوي على العديد من المشاركات التي من أبرزها المنتجات الزراعية والتحويلية، إضافة إلى مساعدة المزارعين وفتح قنوات تسويقية لمنتجاتهم داخل المحافظة وخارجها.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط